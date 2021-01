CONFENTE-MARTINEZ: gerarchie tra i pali definitivamente stabilite?

Per la stagione 20/21 il Catania ha scelto di puntare su un terzetto di portieri di sicura affidabilità: Santurro, Martinez e Confente. Nella prima metà di stagione non c’è stata una vera e propria scala gerarchica. Antonio Santurro è giunto in Sicilia per fare il titolare ma, finora, ha totalizzato una sola presenza nella prima giornata contro la Paganese procurando un rigore (molto discutibile) in favore dei campani ed infortunandosi per parecchie settimane. È retrocesso nei ranghi e non sembrerebbe più rientrare in lizza per la titolarità. In questa sessione di mercato si pensava potesse essere uno dei papabili alla cessione, ma potrebbe anche rimanere occupando il ruolo di terzo incomodo.

Alessandro Confente è approdato alle pendici dell’Etna, sponda Chievo, proprio per sopperire all’infortunio di Santurro. Inizialmente è partito in sordina occupando il ruolo di secondo poi, in seguito alla positività al COVID-19 di Miguel Angel Martinez, si è preso la maglia da titolare senza lasciarla più. Il ventiduenne nativo di Soave ha disputato sin qui 8 partite (con 2 clean sheet) dimostrandosi un estremo difensore dall’ottimo rendimento. Ad eccezione della papera contro la Casertana, le sue prestazioni sono sempre state positive, apparendo molto sicuro nelle prese alte ed estremamente abile nel posizionamento tra i pali. Forse è un po’ meno reattivo del collega iberico ma, a 22 anni, ha ancora ampi margini di miglioramento.

Miguel Angel Martinez è l’unico portiere di proprietà del club etneo, ma con il contratto in scadenza. L’ex “canterano” del Real Madrid è giunto ormai alla sua quarta stagione in Sicilia, dimostrando un notevole attaccamento alla maglia. Nella prima parte del campionato si è spesso rivelato decisivo con riflessi eccellenti disputando 10 partite e mantenendo inviolata la porta in 4 circostanze (Monopoli, Juve Stabia, Virtus Francavilla e Turris). Dopo avere sconfitto il COVID ci si aspettava il suo ritorno tra i pali, ma mister Raffaele gli ha preferito il collega veneto, con cui la concorrenza è assolutamente leale ed il rapporto reciproco è di profonda stima, rispetto ed amicizia. Adesso Confente punta a mantenere il posto a difesa dei pali fino alla fine.

