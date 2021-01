CERRI (D.S. Catanzaro) conferma: “Anche il Catania su Di Piazza”

Ospite della trasmissione Studio Giallorosso, il Direttore Sportivo del Catanzaro Massimo Cerri conferma i contatti del Catania per l’ex attaccante rossazzurro Matteo Di Piazza:

“C’è stato qualche contatto, inutile negarcelo. Stava parlando il suo agente con il Catania e qualche altra società, magari in questo momento non era nel pieno della concentrazione ed abbiamo preferito non convocarlo per la gara di domenica scorsa. Giocatori che sono oggetto di mercato spesso non vengono convocati, capita a noi come ad altre squadre”.

