CATANIA REWIND: le vittorie del 2020. Sarao regala a Raffaele il terzo successo di fila

Continuiamo a ripercorrere i successi ottenuti dal Catania nel 2020, rivivendo la vittoria ottenuta il 18 ottobre contro la Virtus Francavilla.

Dopo avere piegato la resistenza di Monopoli e Juve Stabia, il Catania di Raffaele centra nuovamente il bersaglio grosso. Stavolta superando l’insidioso ostacolo francavillese. Successo esterno per i rossazzurri che porta la firma di Sarao, ex di turno, impeccabile nella trasformazione di un calcio di rigore assegnato al 44′.

Primo tempo molto intenso e combattuto. Partono forte i padroni di casa, che vanno vicinissimi al vantaggio ma devono fare i conti con gli interventi di un super Martinez a difesa dei pali sulle conclusioni di Giannotti e Zenuni. Virtus pericolosa anche al 9′, centrando un palo clamoroso con Mastropietro. Il Catania soffre la spinta biancazzurra nei primi 20′, rendendosi insidioso solamente con una botta da fuori area di Rosaia, comunque da applausi. Superata la fase di difficoltà, gli etnei tirano la testa fuori dal guscio guadagnando metri e alzando il pressing. Intorno alla mezz’ora, Rosaia pennella un bel pallone in mezzo a cercare l’inserimento di Biondi, che manca per un soffio la deviazione da posizione favorevole. Cresce il Catania che spinge molto sulle corsie laterali, in particolare dalla zona di competenza di Albertini, schierato sulla destra. Al minuto 36 c’è un netto fallo da rigore nell’area pugliese, il direttore di gara però non concede il penalty. Rigore che, invece, viene fischiato al Catania a pochi istanti dal 45′. S’incarica della battuta Sarao che spiazza il portiere e sigla il classico gol dell’ex. Il tecnico Trocini protesta vivacemente e l’arbitro opta per la sua espulsione. Finale di tempo incandescente al “Giovanni Paolo II”, davanti a 290 spettatori.

La ripresa vede la compagine biancazzurra proiettarsi in avanti alla disperata ricerca del pari, dopo avere rischiato in due circostanze con un tiro di Biondi che impensierisce Crispino ed un lampo di Emmausso che chiama ancora una volta l’estremo difensore della Virtus alla respinta. I pugliesi schiacciano il piede sull’acceleratore ma trovano sempre un muro: Martinez. Al 58′ nega la gioia del gol a Mastropietro deviando il siluro di quest’ultimo in corner. Intorno al 70′ Franco ci prova dalla lunga distanza, anche in questo caso però non trova lo specchio della porta. Nulla di fatto, inoltre, per Ekuban che di testa sfiora il pari. Martinez blocca anche la conclusione velenosa di Caporale al 78′ e, soprattutto, vola sull’incornata del neo-entrato Celli un paio di minuti prima del 90′. Gli assalti del Francavilla proseguono nell’arco dei 4′ di recupero assegnati, ma la difesa del Catania si conferma solida ed organizzata, resistendo fino alla fine.

VIDEO: gli highlights della partita

