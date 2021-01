CATANIA SOCIAL – Izco a Seby Sardo: “Tua scomparsa terribile notizia. Continua a difendere i nostri colori, noi lo faremo per te”

Aveva scritto un messaggio commovente per Mariano Izco, quando venne ufficializzato il ritorno del centrocampista argentino al Catania. Seby Sardo, tifosissimo del Catania, si è spento nelle ultime ore e Izco ha voluto dedicargli un post su Facebook:

“Caro Seby, purtroppo apprendo solo ora la terribile notizia della tua scomparsa. Non esistono parole che possano alleviare il dolore di un momento così difficile, ma devo provarci, te lo devo. E spero con forza che in qualche modo leggerai questo messaggio. Ho appena letto il post che hai scritto per il mio ritorno al Catania, incredibile. Non potevo mai immaginare di essere così importante per qualcuno, mai. Mi sono venuti i brividi nel leggere le tue parole, nel pensare quanto devi aver sofferto per un male così brutto, nel pensare che eri così giovane… Non è giusto!”

“Avrei voluto leggere questo post immediatamente. Avrei voluto conoscerti, starti accanto, tifare per te. Avrei voluto parlare del nostro grande amore per questi colori, e sono sicuro che mi avresti insegnato molto. Ho letto che eri sempre in tribuna B, a sventolare una bandiera argentina in ricordo del Catania di qualche anno fa. Oggi ci hai lasciati, troppo presto. Ma sono qui per dirti che sarai per sempre con noi, ma soprattutto con me. Mi stringo intorno alla tua famiglia, il vostro dolore è anche mio… Adesso Seby, per favore, continua a difendere i nostri colori come hai sempre fatto. Noi lo faremo per te. Descansa en Paz”.

