L’EDITORIALE DEL LUNEDI’ – Tra obiettivi legali e sportivi da raggiungere, spazio e tempo per rafforzare le proprie convinzioni

A cura di Gianluca Virgillito, Direttore Responsabile della testata Antenna Uno Notizie su Bella Radio Tv e Radio Antenna Uno

Da un capitolo all’altro. Da un gennaio memorabile per vicende di extracampo a un mese di febbraio fondamentale per quelle del rettangolo verde. Raggiunto il fondamentale step della firma definitiva sul preliminare d’acquisto del club da parte di Joe Tacopina nella tarda serata di sabato (è stato anche il momento delle dimissioni dal CdA di SIGI da parte del socio La Ferlita), in via Magenta si guarda adesso agli obiettivi sportivi da raggiungere mentre i legali, soprattutto in orbita SIGI, dovranno spingere sull’acceleratore per “negoziare” la ridefinizione dei debiti, soprattutto quelli ormai famosi con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia (in questo caso trapela già un significativo ottimismo).

Prima di archiviare gennaio, il Calcio Catania dovrà disputare la gara casalinga contro il Monopoli che nella corrente finestra di mercato ha venduto proprio ai rossazzurri due tasselli del suo pacchetto difensivo: Giosa e Sales. Si procederà inoltre al tentativo di sferrare i fendenti decisivi per la chiusura di almeno due affari in entrata in sede di calciomercato (ultima settimana, determinante per i colpi last-minute). Probabile che siano giocatori duttili dalla cintola in su da affidare alla gestione di mister Giuseppe Raffaele.

Tornando al campo, e alla classifica cortissima del Girone C di Serie C che racconta di dodici squadre raccolte in appena quattordici punti dal terzo al quattordicesimo posto, il mese che verrà – con la complicità del non favorevole rinvio per pioggia e allagamento del “Torre” della sfida con la Paganese – vedrà per gli etnei sfide dall’importante coefficiente di difficoltà: Juve Stabia in trasferta, Virtus Francavilla tra le mura amiche, poi Ternana nel fortino dell’ex Cristiano Lucarelli e di nuovo al “Massimino” per il Bari; infine la Vibonese in Calabria. Tra queste, appunto, il recupero della sfida contro gli azzurrostellati campani. Sei sfide in un mese, una prova ardua per il fisico e la mentalità del gruppo, che dovrà affrontare impegni ravvicinati e la sfida maturità del doppio confronto con i due colossi Ternana e Bari.

Il Catania coltiva speranze di successo ai playoff, il che obbliga la banda “raffaelliana” a confermarsi ai vertici del girone, difficile ipotizzare una rimonta al primo posto. Spazio e tempo per sperimentare e rafforzare le proprie convinzioni: per la squadra l’opportunità di convincere anche in chiave futura la proprietà che nel mese di febbraio conta di insediarsi definitivamente negli uffici di Torre del Grifo mentre continuano, serrate, le interlocuzioni per costruire il Catania che verrà.

