CURIOSITA’: Zanchi avversario del Monopoli, poteva essere biancoverde…

Profilo molto apprezzato dal Monopoli e dal tecnico Giuseppe Scienza. Il laterale sinistro rossazzurro Andrea Zanchi che, in questa stagione, è stato spesso adattato al centro della difesa offrendo ugualmente un contributo lusinghiero alla causa, si appresta ad affrontare i biancoverdi. Una sfida, quella di domenica pomeriggio al “Massimino”, che Zanchi avrebbe potuto vivere da avversario del Catania. Il duttile calciatore romano, infatti, sia la scorsa estate che nell’attuale sessione di mercato è stato valutato concretamente dal Monopoli come possibile innesto. Alla fine Zanchi ha accettato la proposta del Catania e la società dell’Elefante, questo mese, ha assunto la decisione di non privarsi di lui. Pedina che sarà molto utile anche nella seconda parte del campionato per mister Giuseppe Raffaele. Al momento sostituisce sulla corsia di sinistra l’acciaccato Giovanni Pinto.

