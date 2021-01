VERSO CATANIA – MONOPOLI: tra i convocati, ecco i rossazzurri già a segno contro i pugliesi

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno interno con il Monopoli, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione pugliese. Ci riferiamo a Tommaso Silvestri, Alessandro Albertini e Matteo Di Piazza.

Il capitano rossazzurro ha avuto il merito di segnare l’unica rete dell’incontro, decisiva ai fini della vittoria allo stadio “Veneziani” in occasione della gara d’andata. Albertini, invece, entrò nel tabellino dei marcatori nel derby Monopoli-Virtus Francavilla disputato il 26 marzo 2017. Gara che si concluse con il risultato di 1-1, Albertini rispose nel corso del secondo tempo al momentaneo vantaggio di Montini. Sono due, invece, le realizzazioni di Di Piazza che risalgono al periodo in cui indossava la maglia dell’Akragas. Il 7 ottobre 2015 gli agrigentini vinsero per 2-1 e Di Piazza siglò la seconda rete dei padroni di casa. Successivamente, il 23 gennaio 2016, colpo esterno per l’Akragas a Monopoli e ancora una volta fu notevole il contributo Di Piazza insaccando la palla dello 0-1 finale.

