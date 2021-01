ESCLUSIVA – Pellegrini, l’agente: “Eros probabilmente in uscita. Martignago e De Feo? Non escludo che si possa parlare di uno dei due…”

In relazione al futuro del difensore Eros Pellegrini e ad un eventuale interessamento del Catania per gli attaccanti Riccardo Martignago (Ravenna) e Gianmarco De Feo, abbiamo contattato il procuratore Paolo Tricoli per saperne di più:

“C’è qualche discorso aperto con alcune squadre per Pellegrini, ma al momento nulla di concreto. Probabilmente il ragazzo è in uscita. Sono dinamiche che dipendono da scambi e una serie d’incastri che si devono fare sia col Catania che altre squadre. E’ un momento in cui si chiacchiera molto, ci si prepara per gli ultimi giorni di mercato. Se gli attaccanti Martignago e De Feo possono suscitare l’interesse del Catania? Non confermo e non escludo che si possa parlare di uno dei due. Alla Vis Pesaro potrebbe interessare Pellegrini, quindi vediamo se può esserci un discorso anche con De Feo, sulle cui tracce ci sono Juve Stabia e Pro Vercelli. Non sarebbe una cosa semplice. E’ chiaro che, qualora si trovasse la quadra con la Vis Pesaro nell’ipotesi di uno scambio con Pellegrini, De Feo non direbbe di no al Catania”.

