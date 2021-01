EX ROSSAZZURRI: da Catania ad Arezzo, nuovo esonero per Camplone

Andrea Camplone non è più l’allenatore dell’Arezzo. Fatale la sconfitta col Cesena e, più in generale, il rendimento deficitario della formazione toscana. L’ex tecnico del Catania ha evidenziato un ruolino di marcia di sette sconfitte, sei pareggi ed una sola vittoria. Troppo poco per risollevare le sorti di una squadra ultima nel girone B di Serie C e con gravi limiti. Ancora un esonero, dunque, per Camplone dopo l’esperienza di Catania che si concluse il 21 ottobre 2019 a seguito del clamoroso 5-0 di Vibo Valentia con gli etnei relegati a centro classifica.

