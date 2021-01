EX ROSSAZZURRI: Porcino torna nel girone C

Va in archivio l’avventura di Antonio Porcino con la maglia del Livorno. L’ex laterale sinistro rossazzurro si appresta a fare ritorno nel girone C di Serie C. Secondo quanto assicurano i colleghi di tuttoc.com, infatti, è da considerarsi in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Porcino al Catanzaro. La società calabrese è alla ricerca di un profilo importante per l’out mancino del campo, lo ha individuato nel calciatore classe 1995 nativo di Reggio Calabria. L’ultima volta che giocò nel raggruppamento meridionale fece abbastanza bene con il Catania di Cristiano Lucarelli nella stagione 2017/18.

