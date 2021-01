DA ‘LA SICILIA’ – Pagliara: “Pronto a spendermi per la Catania sportiva, Tacopina pensa in grande”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Dimessosi di recente dalla Fidal, Fabio Pagliara concede un’intervista al quotidiano La Sicilia nel corso della quale afferma di essere “pronto a spendermi per la mia Catania e per lo sviluppo di progetti legati allo sport, con una città che abbia lo sport nel cuore, in tutte le discipline”, precisando però che non sarà al fianco di Tacopina al Calcio Catania.

“Sono amico di Joe Tacopina – si legge – e apprezzo i suoi propositi. Sa pensare in grande e ha organizzazione manageriale. Il problema non è Pagliara, ma costruire qualcosa che resti e che non viva di successi estemporanei”.

“Mi sento ogni tanto via messaggi con Joe e sarà un piacere incontrarlo come lui mi ha chiesto. Catania è la mia città e spendermi per Catania non potrebbe che lusingarmi. Credo di dover dare più io alla città, restituendole quello che mi ha dato: un figlio, la mia famiglia, gli amici, i valori, le opportunità d’imparare il lavoro. Cose non negoziabili”.

