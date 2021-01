DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Necessario vendere, altrimenti mercato chiuso. Pecorino? Aspetto la Juve”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Abbiamo necessità di vendere, altrimenti non possiamo effettuare altri acquisti e il mercato per noi sarebbe già chiuso. Pecorino? Preferirebbe andare via. Resto in attesa. La società torinese non si è ancora fatta avanti, se dovesse farlo valuteremo l’offerta”. Così Maurizio Pellegrino, Direttore dell’Area Sportiva del Catania, attraverso le pagine del quotidiano locale. Fondamentale, quindi, effettuare movimenti in uscita prima di realizzare altri acquisti. Nel caso di Pecorino, invece, si attende la seconda proposta della Juventus dopo essere stato dichiarato incedibile dall’avvocato Joe Tacopina.

