DA ‘LA SICILIA’ – Welbeck: “Rinnovo, non credo sia un problema. Meritiamo di vincere la volata per il terzo posto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Intervista concessa al quotidiano locale dal centrocampista Nana Welbeck, speranzoso di vivere un girone di ritorno da protagonista in rossazzurro:

“Siamo consapevoli della nostra forza e più produttivi, ma restiamo operai. Il Monopoli? Squadra importante, pur avendo perso due giocatori come Sales e Giosa. Bravi i dirigenti rossazzurri a prenderli, sono validi e ci faranno crescere. Russotto? E’ eccezionale, dà una maggiore rapidità in avanti. Concorrenza a centrocampo? C’è grande fiducia e spazio per tutti. Chi gioca lo fa in base all’avversario e alle idee del tecnico. Metteremo in campo grinta e soprattutto testa nel girone di ritorno. Tante squadre lottano per il terzo posto, noi meritiamo di vincere questa volata. Rinnovo? Ne stiamo discutendo, qui sto bene e non credo che sarà un problema rinnovare. Raffaele? Apprezza il mio impegno. Lo staff tecnico è composto da persone serie, dedite al lavoro. Rapporto fantastico con tutti i ragazzi: la coesione ci ha permesso di conquistare punti in più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***