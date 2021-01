LO MONACO: “Interesse Parma fa piacere. Catania attento non solo a Gomez…”

L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco potrebbe tornare operativo in Serie A, confermando l’interessamento del Parma. Spazio anche alla cessione di Alejandro Gomez dall’Atalanta al Siviglia che fa sorridere i rossazzurri che vantano una percentuale sulla rivendita del ‘Papu’:

“Il Catania sorride per Gomez? Assolutamente si. Un respiro per le casse societarie. Il Catania è attento anche ad altri ragazzi niente male girati a squadre di Serie A con accordi fatti a suo tempo. E poi c’è Pecorino. Parma? L’Interessamento fa sicuramente piacere. Penso che dopo aver fatto tanti anni di Serie A, tornare nella massima categoria per me potrebbe essere uno stimolo importante. Sulla carta siamo in presenza di situazioni di classifica complicate, ma lottare è una cosa che mi è propria: non mi spaventa”, le parole di Lo Monaco a tuttomercatoweb.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***