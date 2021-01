MASCALUCIA, il Sindaco: “Ristrutturazione debito, differenza di 700mila euro rispetto alla proposta fomulata dal Calcio Catania”

Il Sindaco di Mascalucia Vincenzo Magra fa chiarezza in merito alla trattativa per la ristrutturazione del debito con il Calcio Catania, intervenento ai microfoni di ‘Corner’, su Telecolor:

“Chiariamo subito che noi abbiamo ricevuto una proposta da parte del Calcio Catania il 26 novembre, ci siamo attivati il giorno dopo con i nostri legali che hanno svolto un lavoro eccellente considerando le festività natalizie e l’epoca di pandemia. I contenuti essenziali della proposta erano la ristrutturazione del campo Turi Guglielmino a Massannunziata, in cui si allenava precedentemente il Catania, per un importo di 520mila euro. Il secondo contenzioso riguardava la realizzazione di un’opera all’interno di un parco nel Comune di Mascalucia, ma essendo già in corso di ristrutturazione non avrebbe avuto senso incidere su quella struttura, quindi ci è stato proposto in alternativa di realizzare un eliporto. Non lo abbiamo ritenuto utile per il nostro territorio in quanto noi abbiamo già un piazzale che è stato utilizzato per tali finalità. Abbiamo allora controproposto un’opera di pari valore (400mila euro), il potenziamento dell’attuale villetta comunale per anziani, giovani e diversamente abili. Unica piccola differenza, l’offerta del Calcio Catania conteneva la proposta di un pagamento immediato nell’arco di 30 giorni di 1.400.000 euro a saldo e stralcio di un contenzioso per il periodo 2016-19 che loro avevano contabilizzato in 3.2 milioni di euro.

I conti però sono un pò diversi, fortunatamente molto a vantaggio del Calcio Catania: circa 2.137.000 euro. La differenza rispetto alla offerta formulata dal Calcio Catania consta quindi di circa 700mila euro. I debiti di carattere tributario (IMU, TASI E TARI) non sono tuttavia somme disponibili per l’ente e, in quanto tali, non stralciabili. Lo stabilisce la giurisprudenza. La controproposta è di dilazionare il debito di 700mila euro in 7 comodi anni, non credo che questi creerebbero disagi alla società subentrante. Il Comune di Mascalucia è sempre disponibile a qualsiasi dialogo, gli avvocati Augello e Cacopardo lo sanno bene perchè mi sono sempre interfacciato con loro. Cè la massima disponibilità a valutare eventuali ulteriori proposte, magari diminuire i pagamenti in più tempo. Tutto quello che sarà possibile faremo, a parte i debiti tributari che, come già detto, non sono stralciabili purtroppo”.

