MERCATO: aumentano i club interessati a Marcucci

Da circa una settimana si è fatto il nome, in orbita Catania, del centrocampista classe 1999 Andrea Marcucci. Ragazzo cresciuto nelle giovanili della Roma, Marcucci è in uscita dalla Reggina che lo lascerebbe partire in prestito per acquisire maggiore esperienza e minutaggio. Oltre al Catania, Virtus Entella e Padova sono state accostate al giocatore. Nelle ultime ore, secondo informazioni raccolte da tuttomercatoweb.com, è emerso anche l’interesse del Sudtirol.

