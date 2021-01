MERCATO – Conferme da Padova: “Catania forte su Pelagatti”

Attualmente in forza al Padova, l’ex difensore del Catania Carlo Pelagatti, già corteggiato dai rossazzurri in estate, nuovamente nel mirino degli etnei. Padovasport.tv conferma le indiscrezioni delle ultime ore, parlando di forte interesse per il centrale difensivo biancoscudato, un quasi-titolare avendo già collezionato 14 presenze in questa stagione. Il sondaggio è stato fatto, il Padova ha preso tempo: Pelagatti non è incedibile, ma eventualmente andrebbe sostituito. Sarebbe un ritorno in rossazzurro dopo l’esperienza maturata nel 2015-2016.

