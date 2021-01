DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Mercato, c’è anche il ritorno di fiamma per Pelagatti

Lunedì riapre i battenti il calciomercato e la stampa pubblica i primi nomi di possibili obiettivi rossazzurri in entrata. In attesa dell’ufficialità di Tobías Elián Reinhart, La Gazzetta dello Sport scrive che il Catania avrebbe fatto registrare un ritorno di fiamma per l’ex difensore etneo Carlo Pelagatti, già sondato in estate. La società dell’Elefante concentra le proprie attenzioni soprattutto in attacco, dove si fa ancora il nome della punta Michele Vano (Mantova, proprietario del cartellino il Verona). Spunta, inoltre, un’indiscrezione su Luigi Canotto (Chievo Verona), anche se non ci sono riscontri immediati in tal senso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***