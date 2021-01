MERCATO: contatti intensificati per i rinnovi di alcuni contratti in scadenza

Kevin Biondi, Kalifa Manneh, Nana Welbeck e Miguel Martinez. E’ chiara la strategia del Catania di rinnovare i contratti in scadenza a questi giocatori, onde evitare di perderli a parametro zero. Il tempo passa ed i contatti si fanno via via più intensi per cercare di addivenire ad una soluzione. Il caso più spinoso è sempre quello relativo a Biondi, con tante squadre di categoria superiore che rimangono alla finestra, pronte a fiondarsi su di lui in caso di mancato rinnovo. Per quanto riguarda Manneh e Welbeck, invece, la trattativa è a buon punto. Passi avanti anche nel caso di Martinez e si valuta un possibile prolungamento dell’accordo per il difensore Mario Noce, che potrebbe in seguito essere ceduto in prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***