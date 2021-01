MERCATO: Pecorino, no alla Juventus. Panebianco e Rossitto verso il trasferimento

Emanuele Pecorino non si muove da Catania. Lo ha ha dichiarato, senza mezzi termini, il presidente rossazzurro in pectore Joe Tacopina. La Juventus si è fatta concretamente avanti e pare abbia formulato un’offerta pari a 500mila euro, rispedita al mittente. Tra i giovani rossazzurri potrebbero partire, invece, l’attaccante Luigi Rossitto ed il laterale sinistro Antonio Panebianco. Il primo, rientrato dal Licata, dovrebbe provare una nuova esperienza in Serie D; anche il secondo ha ricevuto richieste dalla D, in particolare dall’FC Messina. Si valuta la cessione in prestito per entrambi.

