DA ‘LA SICILIA’ – Piccolo: “Tre punti pesanti, a Pagani trasferta trappola”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Autore del gol vittoria contro il Foggia, giunto al suo secondo gol con la maglia del Catania, Antonio Piccolo guarda avanti con fiducia:

“Sono felice per la prestazione, per il gol ma soprattutto per la condizione della squadra che ha conquistato tre punti pesanti. Siamo quarti con pieno merito. Abbiamo compiuto un percorso graduale, strada facendo il tecnico ha recuperato gli infortunati. Bisogna crescere ancora, il sentiero è quello giusto. Siamo più maturi, sempre vivi, concediamo poco e offriamo prestazioni importanti negli ultimi mesi. La mia condizione fisica sta crescendo, dovevo smaltire uno stop per infortunio. La classifica? Resta corta dal terzo posto in poi, non bisogna rilassarsi. Adesso la sfida di Pagani, una trasferta trappola. Lotteremo come sempre, i punti pesano”.

