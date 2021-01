RUSSOTTO: “Questo Catania ha grande qualità e cresce di gara in gara”

C’è anche il contributo di Andrea Russotto nella vittoria del Catania contro il Foggia al “Massimino”. L’attaccante ha commentato in questi termini il 2-1 finale al termine dell’incontro:

“Grandissima gioia per me essere tornato qui. Avevo lasciato a malincuore questa società e città. Far parte di questo gruppo è un passo importante per me. Ringrazio tutti, la società, il mister ed i compagni che fin da subito hanno aiutato ad integrarmi. Sono felicissimo. Ringrazio, inoltre, il mister per avermi schierato dal 1′ in un gruppo composto da calciatori importanti. C’è bisogno di lavorare, di crescere anche sul piano fisico perchè forse sono un pò indietro rispetto agli altri. Ci prendiamo questi tre punti più che volentieri. E’ una gioia un pò per tutti”.

La squadra ha grandissima qualità. Il mio assist a Piccolo? E’ andata bene. Antonio ha fatto un movimento importante, sono riuscito a dargli questa palla. E’ un Catania che cresce di partita in partita. Continuiamo su questa strada e vediamo cosa riusciremo a fare. Abbiamo battuto il Foggia che sta facendo un cammino rilevante, veniva da sette risultati utili. E’ una squadra quadrata e con delle idee. Questa vittoria deve darci la consapevolezza che siamo un gruppo forte. Spero di fare la mia parte e di raggiungere qualche obiettivo importante con questi ragazzi”.

