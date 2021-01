FOGGIA AL TAPPETO: la decide Piccolo, primo successo rossazzurro del 2021

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Catania batte Foggia 2-1. I rossazzurri, proprio sotto gli occhi di Joe Tacopina, ottengono il primo successo dell’anno nuovo piegando la resistenza di un avversario rimasto in partita fino alla fine, ma che non ha impensierito più di tanto la difesa catanese nell’arco dei 90′.

Il Catania produce le prime occasioni già nelle battute iniziali con Silvestri: al 3′ raccoglie il pallone calciato da Russotto, tiro deviato da un avversario in corner; qualche minuto più tardi, invece, il difensore effettua un bel tiro al volo con la palla che finisce sull’esterno della rete. Tentativo sicuramente apprezzabile, quello del capitano. Al quarto d’ora di gioco si sblocca il risultato. Palla dentro di Piccolo per Sarao, sponda deliziosa di tacco per Dall’Oglio che in diagonale batte Fumagalli. I rossazzurri continuano a spingere, mentre gli ospiti si affacciano timidamente nell’area etnea. Dall’Oglio ci riprova caricando il sinistro (29′), ma stavolta la conclusione è fuori misura. Il Catania insiste, Zanchi fa fuori Kalombo sulla sinistra, cross in mezzo per la testa di Calapai, Fumagalli respinge, Sarao sulla ribattuta calcia alle stelle (35′). Prima dell’intervallo, gli ospiti tirano la testa fuori dal guscio e protestano per un presunto rigore non concesso. Al 45′ arriva il pari. Sul calcio d’angolo di Curcio, Dell’Agnello stacca di testa e manda il pallone ad insaccarsi nell’angolo più lontano sorprendendo la difesa.

Doccia fredda per i rossazzurri che, però, iniziano la ripresa con ancora più rabbia e determinazione. Al minuto 51 splendido pallone filtrante del Catania di Russotto a beneficio di Piccolo, che in diagonale batte Fumagalli per il raddoppio. A questo punto il Catania prova a chiudere l’incontro. Mancino potente di Piccolo (57′) su punizione, il 14 rossazzurro impegna Fumagalli che respinge con i pugni. Il Foggia non sta a guardare e l’ex Curcio si rende pericoloso (62′) con un tiro dalla distanza respinto in tuffo da Confente. La risposta dell’Elefante è affidata a Sarao (69′) che aggancia in area e si gira, la palla finisce tra le braccia del portiere. Ancora Catania con la gran botta da fuori di Welbeck (76′) ed il pallonetto di Piccolo fuori bersaglio (78′). Quest’ultimo effettua una splendida giocata (l’ennesima) al minuto 81, ottimo tiro al volo di Calapai che sfiora il tris. E’ l’ultima emozione di un incontro che vede i rossazzurri aggiudicarsi con merito i tre punti.

