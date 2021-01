SALES: “Vittoria dedicata anche ai tifosi. Siamo una squadra forte, cerchiamo di vincere più partite possibili”

Esordio dal 1′ per il difensore Simone Sales, che rilascia alcune dichiarazioni nel post gara di Catania-Foggia:

“Sono contentissimo di essere qui. Quando mi hanno chiamato il Direttore ed il mister ho detto subito sì perchè questa è una maglia gloriosa ed è motivo d’orgoglio per me giocare nel Catania. Abbiamo vinto una partita difficile contro una buona squadra. Per fortuna e per nostra bravura è andata bene. Continuiamo così. I ragazzi mi hanno accolto subito positivamente. In difesa abbiamo lavorato bene durante la settimana, il merito è anche dei compagni che mi hanno dato una mano e li ringrazio. Questa è una squadra forte, ho trovato ragazzi con tantissima voglia di fare bene per la maglia. Testa bassa, grande umiltà e cerchiamo di vincere più partite possibili fino alla fine del campionato. Raffaele? Lavoro con lui da due anni, per me è abbastanza semplice lavorare tatticamente con lui”.

“E’ stata una gara equilibrata, poi siamo stati bravi a passare in vantaggio. Dobbiamo cercare di migliorare su palla inattiva evitando di prendere questi gol. La prestazione, comunque, la considero buonissima in termini di attenzione e cattiveria. L’assenza di pubblico allo stadio? I tifosi per me sono tutto. Il calcio senza tifosi non è niente. Spero di vedere lo stadio pieno al più presto, questa vittoria è dedicata anche a loro”.

VIDEO: dichiarazioni post gara di Raffaele, Sales e Russotto

