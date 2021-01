SERIE C – 18 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Lunedì 18 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Renate ha prelevato a titolo definitivo dal Catania il centrocampista Bruno Vicente (contratto fino a giugno). Risoluzione consensuale per l’Avellino con il difensore classe 2001 Mario Nikolic. La Cavese tessera Simone De Marco (1994), ex calciatore di Casertana e Avellino: contratto di sei mesi. Il laterale della Reggina Gabriele Rolando pronto a firmare con il Bari. Attaccante di proprietà del Pescara ma in prestito al Cosenza, Gennaro Borrelli verso la Juve Stabia mentre la Viterbese, secondo quanto riporta tuttoc.com, restituisce al Milan il giovane esterno Gabriele Galardi (fine prestito). A breve la firma dell’esperto difensore del Monopoli Antonio Giosa con il Catania.

