SERIE C: 19/a giornata, le partite in programma. Riposa il Potenza

Sabato e domenica, squadre del girone C di Serie C in campo per la 19/a giornata. Riportiamo di seguito gli orari delle partite in programma:

16.01. 15:00 Turris – Vibonese

16.01. 17:30 Avellino – Cavese

17.01. 12:30 Palermo – Virtus Francavilla

17.01. 15:00 Catania – Foggia

17.01. 15:00 Monopoli – Catanzaro

17.01. 17:30 Bisceglie – Bari

17.01. 17:30 Juve Stabia – Ternana

17.01. 17:30 Paganese – Casertana

17.01. 17:30 Viterbese – Teramo

