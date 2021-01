SERIE C – 21 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Giovedì 21 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Vibonese comunica che il prestito di Gabriele Galardi dal Milan è stato risolto anticipatamente. Colpo messo a segno dalla Virtus Francavilla, che si assicura il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista offensivo Pasquale Maiorino (Livorno). Ufficiale il passaggio dal Bari all’Ascoli di Simone Simeri (prestito con diritto di riscatto) e di Tommaso D’Orazio. Per quest’ultimo perfezionato uno scambio di prestiti con Daniele Sarzi Puttini che approda in Puglia. Il Bari, inoltre, preleva con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione il laterale della Reggina Gabriele Rolando. Risoluzione consensuale tra il Bisceglie ed il difensore Salvatore Pelliccia. Cessione a titolo definitivo per il Monopoli: l’esperto difensore Antonio Giosa passa al Catania. Rossazzurri interessati, inoltre, al profilo di Paride Pinna (Catanzaro). Il centrocampista argentino Federico Scoppa dal Vicenza alla Cavese (definitivo). Gli aquilotti, poi, prelevano in prestito dal Pisa il portiere Matteo Kucich. Infine Gheorghe Fomov, esterno classe 2001, è un nuovo giocatore della Vibonese. Arriva dal Grosseto.

