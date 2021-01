STATISTICHE: Catania, stessi punti conquistati in casa e trasferta

Con l’assenza di pubblico sugli spalti e l’eliminazione del cosiddetto “fattore campo”, non deve sorprendere la statistica riguardante la formazione rossazzurra sui punti raccolti in casa ed in trasferta, entrambi esattamente pari a 16.

Da un punto di vista prettamente numerico il rendimento casalingo del Catania vale la 5º posizione (a pari merito con la Juve Stabia) alle spalle di Ternana (24), Teramo (18), Avellino e Catanzaro (17 punti). Per numero di sconfitte (1) e di pareggi interni (4), il club dell’Elefante si proietta al 2º posto, mentre deve migliorare il dato relativo al numero di vittorie (4); focalizzando poi l’attenzione sul numero di gol fatti e subiti, con 12 centri stagionali gli etnei occupano la 6º posizione in graduatoria mentre con 8 reti al passivo la formazione di mister Raffaele ha il 5º miglior rendimento stagionale.

Discorso leggermente diverso fuori casa, dove, per numero di punti il Catania si porta in 3º posizione, potendo vantarsi di 5 vittorie (2º miglior ruolino dopo Bari e Ternana), 1 pareggio e 3 sconfitte (6º miglior andamento). La differenza reti complessiva è pari a 0, con 11 gol segnati e subiti che valgono il 6º posto per numero di marcature e l’8º posizionamento per gol incassati in trasferta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***