TOP ROSSAZZURRO 2020/21: Welbeck ancora in testa secondo le preferenze dei tifosi, ma avanza Piccolo

Welbeck si conferma, per il momento, il migliore giocatore del Catania in campionato sulla base delle preferenze espresse dal popolo rossazzurro di partita in partita attraverso i nostri sondaggi. Dall’inizio del torneo ad oggi, il centrocampista italo-ghanese è stato ritenuto “uomo partita” in occasione di quattro partite, siglando anche un gol contro la Vibonese allo stadio “Angelo Massimino”. Alle sue spalle, con tre preferenze, troviamo Piccolo che ha scavalcato il trio composto da Silvestri, Pecorino e Claiton.

Questa la situazione aggiornata:

4 VOTI – Nana Welbeck

3 VOTI – Antonio Piccolo

2 VOTI – Tommaso Silvestri, Emanuele Pecorino, Claiton

1 VOTO – Andrea Zanchi, Reginaldo, Luis Maldonado, Miguel Martinez, Denis Tonucci

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***