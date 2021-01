VERSO CATANIA – MONOPOLI: da Sales a Bastrini, abbondano gli ex

Esaminando la carriera dei tesserati a disposizione di Catania e Monopoli possiamo notare come in molti, tra atleti e componenti dello staff tecnico, possano essere considerati dei veri e propri “ex”. Oltre ai neoacquisti Giosa e Sales (che sono approdati in Sicilia dopo aver totalizzato, in questa stagione, rispettivamente 11 e 14 presenze con i pugliesi) anche Manuel Sarao e Giovanni Pinto hanno un trascorso importante tra le fila dei biancoverdi. L’attaccante milanese, che domenica non potrà scendere in campo causa squalifica, nella stagione 17/18 ha disputato ben 34 partite con il Gabbiano, collezionando 9 gol e 3 assist.

Anche per il terzino Giovanni Pinto (sulla via del recupero ma ancora in forse) quella contro il Monopoli non sarà una partita come le altre; infatti dal 2013 al 2017 l’esterno mancino è stato assoluto protagonista in maglia biancoverde, confermandosi un calciatore dalle indiscutibili qualità. Per lui, tra Serie D e C, sono state ben 120 le presenze complessive, accompagnate da 10 reti.

Altro ex dell’incontro è Alessandro Bastrini. Il centrale piemontese ha difeso la maglia dell’Elefante dal 2015 al 2016, concludendo la sua avventura in terra sicula con 26 apparizioni. Infine l’attuale allenatore dei pugliesi Beppe Scienza ha indossato la casacca etnea tra il 1988 ed il 1990, disputando, nell’allora C1, 57 gare e mettendo a segno 4 marcature.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***