EX ROSSAZZURRI – MERCATO: scartato dal Catania dopo il sì di Russotto, Fedato riparte da Gubbio

Rappresentava un’idea di mercato per il Catania quando rischiava di saltare il trasferimento di Andrea Russotto dalla Cavese, poi è arrivata la fumata bianca con quest’ultimo e l’ex rossazzurro Francesco Fedato è rimasto alla Casertana. Ma non sarà con i falchetti il futuro dell’attaccante, che sta per cambiare casacca. Il Gubbio ha esercitato un forte pressing e Fedato si appresta a dire sì agli umbri. Fuori dalla lista dei convocati per il derby con la Juve Stabia, ripartirà dal girone B di Serie C.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***