VERSO CASERTANA – CATANIA: Carillo, Valeau e Fedato incontrano il passato

Il 18/o turno del Girone C pone il Catania dinanzi all’ostacolo Casertana. Tra le curiosità del match spicca la presenza di tre ex giocatori rossazzurri che oggi militano tra le fila dei falchetti. Curiosamente ciascuno di loro arrivò in Sicilia quando la compagine dell’Elefante militava in ognuno dei tre diversi campionati professionistici italiani.

Da Francesco Fedato ci si aspettava sicuramente molto di più. Il Catania lo prelevò nella stagione 12/13 dalla Lucchese (in Serie D) vedendo nell’esterno offensivo una potenziale plusvalenza futura, ma lui non riuscì mai a rispettare le promesse; in totale furono solamente 9 le presenze nel massimo campionato con i rossazzurri.

Luigi Carillo approdò nella sponda orientale dell’isola a soli 17 anni, difensore centrale scuola Juve Stabia anch’egli giunse circondato da tante aspettative e belle speranze tutte però parzialmente disattese. Per lui 25 apparizioni con la maglia della Primavera e solamente 1 presenza in cadetteria.

Cronologicamente parlando, l’ultimo ex di turno è Lorenzo Valeau. Terzino sinistro scuola Roma, giunse nel mercato di riparazione della stagione 18/19 come riserva under di Marchese e Baraye. Fu chiamato in causa solamente 6 volte.

Nonostante il notevole potenziale, tutti e tre non sono riusciti a dimostrare appieno il loro valore ai piedi dell’Etna. In questa stagione Fedato e Valeau hanno trovato poco spazio (il secondo è sul mercato), mentre Carillo si sta rivelando un punto di riferimento per il reparto arretrato campano. Considerando quindi che per loro quella di domenica sarà “una partita nella partita”, aumenta ancora di più l’attesa per l’inizio del match, cercando di capire chi tra loro potrà effettivamente scendere in campo e quale impatto avrà sul risultato finale.

