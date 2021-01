VERSO CASERTANA – CATANIA: il 2021 rossazzurro inizia all’ombra della Reggia

Il 2021 rossazzurro prenderà il via domenica 10 gennaio al cospetto di un avversario impantanato nei bassifondi della graduatoria e a caccia di punti salvezza. La doverosa premessa rende al meglio l’idea del tipo di partita che si prospetta per il Catania, chiamato a ritrovare energie e fame agonistica da immettere sul rettangolo di gioco. Del resto non è mai semplice partire con il piede giusto nel match inaugurale del nuovo anno, per di più dopo 18 giorni di sosta in cui è venuta meno l’adrenalina della domenica.

Tra i buoni propositi per il nuovo anno vi è in primis iniziare con i tre punti (il Catania non vince al ritorno in campo dal 2014) e in secundis sfatare il tabù dello stadio di Caserta. Gli etnei non sono andati oltre al pari in dodici confronti disputati al “Pinto”, l’ultimo nell’ottobre 2018 quando i padroni di casa acciuffarono l’1-1 in extremis con Floro Flores.

All’epoca il Catania si misurò con una Casertana infarcita di grandi nomi, da Floro Flores a Castaldo passando per Vacca, D’Angelo e Zito. Di questi soltanto il trentottenne attaccante ex Avellino milita ancora tra le fila dei “falchetti”, i quali data la pandemia hanno rivisto i propri piani optando per un organico “alleggerito” da contratti pesanti e con un occhio di riguardo al minutaggio dei giovani.

Nel frattempo si fanno strada le prime ipotesi sulla formazione che manderà in campo mister Raffaele (il quale ha ottenuto due pareggi da allenatore sul campo di Caserta). Il forfait di Pinto indurrà il tecnico barcellonese a puntare su Zanchi o Biondi nel ruolo di cursore di fascia sinistra (Albertini l’altra opzione), mentre i recuperi permetteranno di irrobustire la squadra in vista di una gara che si preannuncia tosta e impegnativa.

