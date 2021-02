CESSIONE CATANIA: il closing potrebbe slittare, Tacopina in arrivo

Joe Tacopina nuovamente atteso in città. L’ex dirigente di Roma, Bologna e Venezia raggiungerà la Sicilia per arrivare alla definizione del tanto atteso closing. Closing che, contrattualmente, era previsto per il 25 febbraio ma potrebbe slittare, secondo quanto confermato dallo stesso avvocato Giovanni Ferraù. Il raggiungimento dell’accordo, vale la pena ricordarlo, passa dall’intesa per la riduzione del debito con Agenzia delle Entrate e Comune di Mascalucia, che sono i principali creditori.

Venerdì sera la Sigi ha formulato una nuova proposta all’ente mascaluciese e le sensazioni sono molto positive a riguardo. C’è ottimismo anche per quanto concerne il dialogo con l’Erario, ma in questo caso ballano cifre ben più consistenti e, dunque, servirà altro tempo. Previsto l’invio di altra documentazione all’Agenzia delle Entrate. Oggi, nuova assemblea dei soci. Entro il weekend e nel corso della prossima settimana ci saranno ulteriori passi avanti con Tacopina che prolungherà la sua permanenza a Torre del Grifo e, intanto, assisterà con ogni probabilità alla sfida Catania-Bari.

