ESCLUSIVA: Tacopina non sarà a Vibo Valentia, ecco perchè

L’avvocato italo-americano Joe Tacopina non sarà a Vibo Valentia per assistere alla partita Vibonese-Catania. Sarebbe stata la prima gara in trasferta dei rossazzurri ma, dopo lo slittamento del closing, l’ex dirigente del Venezia ha preferito non muoversi da Torre del Grifo rimanendo a stretto contatto con i legali rappresentanti di Sigi e del suo gruppo. Nei giorni scorsi il presidente della Vibonese Giuseppe Caffo aveva spiegato ai nostri microfoni che, attraverso un incontro a Roma con l’Amministratore Unico rossazzurro Nico Le Mura, era venuto a conoscenza del fatto che ci fosse la possibilità molto concreta che Tacopina partisse alla volta di Vibo Valentia. “Sono pronto ad accoglierlo in puro stile catanese, sperando che possa portare linfa nuova alla nostra bandiera, perchè Catania è anche la mia bandiera, fermo restando che gestisco la Vibonese e faccio il tifo per il giocattolo rossoblu”, le parole di Caffo. Tacopina, in ogni caso, assisterà al derby Catania-Palermo di mercoledì sera.

