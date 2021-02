EX ROSSAZZURRI – Argurio: “Lucarelli a breve in A. Catania, fatto un grandissimo lavoro”

Il Direttore Sportivo ex Catania Christian Argurio elogia l’operato di Cristiano Lucarelli sulla panchina del Ternana ma anche la stagione sin qui disputata dai rossazzurri, ai microfoni di tuttoc.com:

“Sin da inizio campionato ho puntato forte sulla Ternana perché conosco Lucarelli: grandi risultati e gran bel gioco. Col mister sfiorammo la promozione in B col Catania: questa annata è la giusta consacrazione per un tecnico che merita da anni il salto di categoria. Parliamo di un allenatore che, per me, può tranquillamente arrivare a breve in Serie A. Il Catania? Sta disputando una grande stagione considerando le difficoltà iniziali. È stato fatto un grandissimo lavoro dal punto di vista tecnico, la rosa è stata rinforzata ulteriormente a gennaio. La squadra etnea potrà dire la sua ai playoff e per me potrebbe anche raggiungere il terzo posto, ottimale in vista degli spareggi promozione”.

