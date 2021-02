EX ROSSAZZURRI IN GOL: Escalante, primo centro in Italia. Scarsella determinante, Maniero decisivo

In occasione del recente turno di campionato tra i professionisti, quattro ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

In Serie A, prima rete nel campionato italiano per l’argentino Gonzalo Escalante, che accorcia le distanze ma il suo contributo non basta ai fini del risultato finale che premia l’Inter contro la Lazio, sconfitta 3-1 a Milano. Nel torneo cadetto, il difensore Ramzi Aya porta in vantaggio la Salernitana nei minuti finali, ma la Salernitana non riesce a gestire il prezioso 1-0 facendosi raggiungere poco dopo sul pari dal Vicenza. Scendendo ancora di categoria, nel girone B di Serie C il solito Fabio Scarsella sigla il definitivo 2-0 della Feralpisalò sul campo del Sudtirol. Nel raggruppamento meridionale, invece, Riccardo Maniero consegna tre punti di platino all’Avellino nel derby esterno con la Juve Stabia (0-1).

