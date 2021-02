TORRE DEL GRIFO: allenamenti già ripresi verso la trasferta di Terni

Archiviata l’undicesima vittoria in questo campionato, il Catania è tornato ad allenarsi già in mattinata, oggi, a Torre del Grifo: per i protagonisti del match con la Virtus Francavilla, lavoro di scarico in piscina; per tutti gli altri rossazzurri a disposizione, dopo una sessione di forza in palestra, esercitazioni in fase di possesso palla e partite a pressione. Programmi individualizzati per Russotto e Volpe. Domani, rossazzurri in campo alle 15.00.

