MERCATO: altri movimenti nel girone C

Continuano le novità di mercato relativamente al girone C di Serie C. Il Catanzaro saluta il difensore classe 2000 Emanuele Salines che si trasferisce all’Ostiamare dopo avere effettuato la risoluzione del contratto. Il Monopoli, invece, tessera un altro difensore del 2000, Lorenzo Vignati: 50 presenze nel torneo Primavera con l’Ascoli e nell’ultimo campionato, 16 apparizioni in Serie C con le maglie di Lecco e Rieti. La Viterbese prolunga fino a giugno 2024 il contratto del calciatore Marco Simonelli. L’attaccante Fabio Padulano (1994) risolve consensualmente con il Bisceglie e ripartirà dalla Serie D: destinazione Siena, secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com. La stessa fonte indica che la Turris è pronta ad effettuare un doppio innesto nel reparto offensivo: dall’estero sono in arrivo la punta centrale olandese Marios Lomis, classe ’95, e il moldavo Alexandru Boiciuc, classe ’97.

