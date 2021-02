VERSO CATANIA – BARI: tra i convocati, Reginaldo unico rossazzurro finora a segno contro i pugliesi

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno casalingo col Bari, Reginaldo è l’unico ad essere entrato finora nel tabellino dei marcatori al cospetto dei biancorossi pugliesi. L’attaccante brasiliano andò a segno nel lontano 28 novembre 2004, in Serie B. Militava nel Treviso, allora vittorioso per 2-0 allo stadio “Omobono Tenni”. La gara, diretta dal sig. Mauro Bergonzi di Genova, vide Reginaldo sbloccare il risultato alla mezz’ora del primo tempo. Poi, nel finale, Fabio Gallo – attuale allenatore del Potenza – realizzò il raddoppio.

