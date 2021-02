MERCATO: in due vicini al rinnovo, Manneh in standby

Dopo avere prolungato l’accordo con Mario Noce prima del suo passaggio in prestito al Potenza, si lavora in funzione del rinnovo del contratto di Kalifa Manneh. Il gambiano non è parso sereno nelle ultime apparizioni e chissà che non incida il fatto che sia ancora in standby la trattativa per il prolungamento contrattuale. Qualora non venisse raticata l’intesa, ricordiamo che i giocatori in scadenza sono liberi di discutere con qualsiasi club in ottica giugno. Vedremo cosa succederà, mentre giungono segnali di avvicinamento nel caso del portiere spagnolo Miguel Ángel Martínez e, soprattutto, del centrocampista Nana Welbeck, seguito anche da squadre cadette ma che dovrebbe rinnovare col Catania.

