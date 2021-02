RIZZO (Juve Stabia): “Resta un pò l’amaro in bocca, prestazione fatta”

Il difensore della Juve Stabia Alberto Rizzo ai canali ufficiali gialloblu, dopo il pareggio interno col Catania:

“Quando prendi questi gol ti resta sempre un pò l’amaro in bocca ma c’è stata sicuramente la prestazione dal punto di vista della cattiveria e dell’agonismo. Bisogna metterla in pratica in tutte le partite. Continuiamo su questa strada e con la stessa testa. Siamo in grado di giocarcela con tutti, poi quello che viene ci prendiamo”.

