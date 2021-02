SERIE C: 23/a giornata, le partite in programma. Catania spettatore interessato

Domenica e lunedì, squadre del girone C di Serie C in campo per la 23/a giornata, ad eccezione del Catania che osserverà un turno di riposo ed ha ripreso gli allenamenti in funzione del match di mercoledì pomeriggio a Pagani. Rossazzurri, dunque, spettatori interessati che seguiranno con attenzione, in particolare, le gare di Bari, Avellino, Teramo, Foggia e Catanzaro, dirette rivali per le zone alte della classifica.

Queste le gare in programma:

07.02. 12:30 Bari – Viterbese

07.02. 15:00 Avellino – Palermo

07.02. 15:00 Cavese – Paganese

07.02. 15:00 Teramo – Monopoli

07.02. 15:00 Turris – Bisceglie

07.02. 15:00 Virtus Francavilla – Juve Stabia

07.02. 17:30 Potenza – Foggia

07.02. 20:30 Catanzaro – Vibonese

08.02. 21:00 Ternana – Casertana

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***