SERIE C: classifica marcatori aggiornata. Dall’Oglio sale a quota 2 gol

Come cambia la classifica marcatori del girone C di Serie C a seguito dei risultati maturati nella 21/a giornata. Prima rete di Reginaldo in rossazzurro, terzo centro in questo campionato per Matteo Di Piazza (primo con la maglia del Catania), secondo per Dall’Oglio.

12 GOL – Antenucci (Bari)

10 GOL – Cianci (Potenza), Falletti (Ternana)

9 GOL – Curcio (Foggia); Partipilo (Ternana)

8 GOL – Plescia (Vibonese); Vantaggiato (Ternana)

7 GOL – Giannone (Turris); Cuppone (Casertana)

6 GOL – Fella, D’Angelo (Avellino); Pandolfi (Turris); Starita (Monopoli)

5 GOL – Pecorino (Catania); Maniero (Avellino); Marras (Bari); Lucca (Palermo); D’Andrea, Rocca (Foggia); Cittadino (Bisceglie); Rossi (Viterbese); Ilari (Teramo); Furlan (Ternana); Vazquez, Castorani (Virtus Francavilla); Diop (Paganese)

4 GOL – Sarao (Catania); Santaniello (Avellino); D’Ursi, Celiento, Montalto (Bari); Evacuo, Carlini (Catanzaro); Saraniti (Palermo); Romero (Juve Stabia); Carillo (Casertana); Bubas (3 Cavese – 1 Juve Stabia); Tounkara (Viterbese); Bombagi (Teramo)

3 GOL – Di Piazza (1 Catania – 2 Catanzaro); Costa Ferreira (Teramo); Curiale, Di Massimo (Catanzaro); Rauti (Palermo); Guadagni (Paganese); Zambataro (Monopoli); Berardocco, Orlando, Mastalli (Juve Stabia); Russotto (Cavese); Mbende (Viterbese); Romano, Franco (Turris); Mansour, Musso (Bisceglie); Dell’Agnello (Foggia); Castaldo, Icardi (Casertana); Berardi (Vibonese)

2 GOL – Dall’Oglio, Piccolo, Manneh (Catania); Peralta, Defendi, Proietti, Raicevic (Ternana); Zenuni, Ciccone, Sparandeo, Perez (Virtus Francavilla); Fantacci (Juve Stabia); Ciofani, Di Cesare (Bari); Luperini (Palermo); Silvestri, Adamo, Bernardotto, Aloi (Avellino); Cappa, Santoro, Di Francesco, Pinzauti (Teramo); Turchetta, Izzillo (Casertana); Risolo (Catanzaro); Vitale (Foggia); De Rosa, Senesi (Cavese); Salvemini (Potenza); Palermo, Simonelli (Viterbese); Sartore (Bisceglie); Laaribi, Statella (Vibonese); Schiavino (Paganese); Bunino, Paolucci (Monopoli); Longo (Turris)

1 GOL – Reginaldo, Calapai, Welbeck, Maldonado, Claiton, Silvestri, Tonucci (Catania); Dossena, Tito (Avellino); Simeri, Citro, D’Orazio (Bari); Valente, Almici, Marconi, Floriano, Kanoute (Palermo); Makota, Sartore, Maimone, Rocco (Bisceglie); Garofalo, Germinio (Foggia); Ricci, Compagnon, Di Somma, Baclet, Viteritti, Volpe (Potenza); Borrelli, Golfo, Codromaz, Vallocchia, Garattoni (Juve Stabia); Di Cosmo, Puntoriere, Tchetchoua, Nunzella, Mastropietro, Ekuban, Franco (Virtus Francavilla); Soleri, Lombardo, Santoro, Mercadante, Samele, Arena, Giorno, Arlotti (Monopoli); Mendicino, Sbampato, Bonavolontà, Scarpa (Paganese); Markic, Bensaja, Bezziccheri, Baschirotto (Viterbese); Tumbarello, Redolfi, Ambro, Spina, Pugliese, Parigi, Mattei (Vibonese); Birligea, Arrigoni, Iotti (Teramo); Montaperto, Germinale, De Paoli, Forte (Cavese); Corapi, Riccardi, Contessa, Fazio, Verna (Catanzaro); Turchetta, Fedato, Matarese (Casertana); Suagher, Laverone, Mammarella, Torromino, Salzano, Ferrante, Palumbo, Boben, Damian (Ternana); Lorenzini, Esempio, Rainone, Persano (Turris).

