SERIE C: 21/a giornata, risultati e classifica. Il Catania sale al quarto posto

Si conclude la 21/a giornata del girone C di Serie C. In virtù dei risultati finali, il Catania – con una partita in meno – sale al quarto posto portandosi a -8 dal Bari, attualmente secondo classificato, restando a -4 dall’Avellino terzo. Avanzano Teramo e Foggia. Nei bassifondi della classifica, preziosa vittoria della Cavese nello scontro diretto con il Bisceglie. Turno di riposo per il Catanzaro.

RISULTATI

Potenza 0 – 0 Palermo

Teramo 2 – 1 Bari (24′ Antenucci, 74′ Bombagi, 80′ Bombagi)

Ternana 3 – 1 Paganese (9′ Partipilo, 27′ Falletti, 47′ Cesaretti, 52′ Antezza aut.)

Virtus Francavilla 3 – 1 Turris (42′ Vazquez, 44′ Ciccone, 62′ Longo, 85′ Zenuni)

Foggia 1 – 0 Casertana (16′ D’Andrea)

Juve Stabia 2 – 0 Vibonese (33′ Berardocco, 42′ Borrelli)

Avellino 3 – 0 Viterbese (46′ D’Angelo, 65′ Fella, 82′ Santaniello)

Catania 3 – 1 Monopoli (20′ Bunino, 40′ Di Piazza, 48′ Dall’Oglio, 79′ Reginaldo)

Cavese 3 – 1 Bisceglie (11′ Bubas, 22′ Cittadino, 64′ Bubas, 70′ Montaperto)

CLASSIFICA

Ternana 52 Bari 41 Avellino 37 Catania 33 Teramo 32 Foggia 32 Catanzaro 3 Turris 27 Palermo 26 Juve Stabia 26 Virtus Francavilla 25 Casertana 24 Vibonese 22 Monopoli 20 Viterbese 19 Potenza 17 Bisceglie 15 Cavese 12 Paganese 12

