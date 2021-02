SERIE C: la famiglia Gaucci torna in Italia? Interesse per il Perugia

Perugia, Viterbese, Catania e Sambenedettese. Sono le squadre rilevate dalla famiglia Gaucci in passato. Un passato che potrebbe tornare di grande attualità. Sì, perchè Alessandro Gaucci – fratello di Riccardo e figlio di Luciano, scomparso lo scorso anno – ha manifestato interesse per la gestione dell’AC Perugia Calcio, che milita attualmente nel girone B di Serie C e lotta per la promozione diretta. C’è stato un incontro con l’amministrazione comunale di Perugia, attraverso il quale non si è entrato nei dettagli. Prevista più avanti un’interlocuzione con la società biancorossa, che potrebbe essere disponibile a trattare la cessione.

