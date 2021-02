SPINESI: “Catania e Bari città che amo con tutto il cuore”

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l’ex bomber di Catania e Bari Gionatha Spinesi parla del confronto in programma nel pomeriggio allo stadio “Massimino”:

“Ero convinto che il Bari avrebbe vinto il campionato. Mi sembrava la squadra perfetta: gente di categoria esaltata da qualche top player come Antenucci ed un tecnico vincente ed esperto della C come Auteri. Probabilmente, l’incredibile exploit della Ternana ha fiaccato le speranze e la squadra ha avvertito eccessivamente il peso di una rincorsa complicata. Bari e Catania segnano l’inizio e la fine della mia vita nel calcio: città che amo con tutto il cuore, perciò il primo pensiero l’incredulità nel vedere un confronto di tale blasone in serie C. Purtroppo le squadre stanno attraversando il male necessario seguente a gestioni societarie sbagliate. La consolazione è che adesso i club sono in mani sicure”.

