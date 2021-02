TERNANA – CATANIA: come cambia la storia del match. “Liberati” ancora indigesto..

Il Catania è tornato ad affrontare la Ternana in terra umbra. Il “Libero Liberati” si conferma indigesto per i colori rossazzurri. Prima del pesantissimo 5-1, gli ultimi tre confronti risalivano tutti alla scorsa stagione: i ko per 3-2 (Camplone in panchina) e 2-0 rispettivamente riportati in campionato e Coppa Italia Serie C, oltre all’1-1 che qualificò in extremis i rossoverdi ai play off dopo l’illusorio vantaggio di Biondi.

Le uniche due vittorie in casa della Ternana restano quelle datate 1976 e 1990. Nella prima circostanza, fu Claudio Ciceri a regalare il successo alla squadra allenata da Guido Mazzetti, mentre quattordici anni più tardi ci pensarono Andrea Salvadori e Claudio Pelosi a piegare la formazione rossoverde. Salgono a nove i successi ternani in Umbria. Otto i risultati di parità. La cinquina maturata nell’impianto sportivo rossoverde rappresenta la prima volta in cui, nella storia di Ternana-Catania, l’Elefante perde con più di due gol di scarto.

