TORRE DEL GRIFO: lavoro individualizzato per Russotto e Volpe, venerdì parla Raffaele

Catania in campo nel pomeriggio, oggi, a Torre del Grifo. Dopo una seduta in sala video, i rossazzurri hanno svolto approfondimenti tattici ed esercitazioni in fase di finalizzazione. Programmi di lavoro individualizzati per Russotto e Volpe. Domani, venerdì 28 gennaio, l’allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele rilascerà nel pomeriggio alcune dichiarazioni quando si avvicina il confronto interno con la Virtus Francavilla, facendo il punto della situazione in casa rossazzurra.

