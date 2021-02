CATANIA: non solo Welbeck, Martinez e Manneh. Gli altri contratti in scadenza

Il Direttore dell’Area Sportiva continua a ribadire che è quasi fatta per i prolungamenti dei contratti in scadenza del centrocampista Nana Welbeck e del portiere Miguel Angel Martinez, con la possibilità che anche Kalifa Manneh metta nero su bianco. Non sono gli unici contratti in scadenza. Tra qualche mese scadrà infatti il vincolo di Mariano Izco, così come quello di Agapios Vrikkis, oggetto misterioso di questo Catania. All’interno dello staff tecnico, tra gli altri, spicca mister Giuseppe Raffaele (opzione per il rinnovo, ndr). Ci sono, poi, i contratti di prestito di Michele Volpe, Matteo Di Piazza, Alessandro Confente, Francesco Golfo e Antonio Santurro. Trattasi, in tutti i casi, di prestito secco. Per quanto riguarda Denis Tonucci, invece, c’è un’opzione per il riscatto che il Catania può decidere di esercitare o meno.

